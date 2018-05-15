Solcu Liseliler: Atatürk Lisesi öğrencileri boyun eğmez

İzmir Atatürk Lisesi'nde mezuniyet töreni sırasında okul müdürünün İzmir Marşı'ndan rahatsız olarak bu marşı yasaklamasına tepkiler sürüyor. Solcu Liseliler bugün lise önünde "Atatürk Lisesi öğrencileri boyun eğmez" başlıklı bildiri dağıttı.

İzmir Atatürk Lisesi, lise müdürü Selamettin Demirhan'ın mezuniyet töreninde İzmir Marşı'nı söyleyen öğrencileri yasaklamak istemesiyle gündemde. Tartışmalar ve okul müdürünün tutumuna tepkiler sürerken, gözler Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından İzmir Atatürk Lisesi'ne çevrildi.

Solcu Liseliler bugün Atatürk Lisesi önünde bildiri dağıttı.

"Atatürk Lisesi Öğrencileri Boyun Eğmez" başlıklı bildiride şöyle denildi:

İzmir Atatürk Lisesi'nde 13 Mayıs Pazar günü 12. sınıfların mezuniyet programında, kep atma töreni sırasında bir kez daha düzenin gerici yüzüyle karşı karşıya geldik. Her yıl okunan ve bu yıl da okunmak istenen İzmir Marşı, okul müdürü tarafından "siyasi içerikli" denilerek engellenmek istendi. Müdür bey siyasi anlamı yok sayılamayacak marş için; "Bu okulun bahçesinde sadece Atatürk Lisesi Marşı okunur, başka marş söyletmem" demiş, kendi öğrencilerinden korkmuştur. O kadar korkmuştur ki; çocukça oyunlarla müziğin sesini açtırıp, marş söyleyenlerin sesini bastırmak istemiş, ancak başarılı olamamıştır.

Burdan kendisine ve onun gibi düşünen eğitimcilere sesleniyoruz;

Ülkede gericilik bu denli kol gezerken,

Takkeli şarlatanlar etrafta cumhuriyet karşıtlığı yaparken,

Binlerce öğrenci "parasız" diye yutturulmaya çalışılan eğitim sisteminde ve sürekli değişen sınavlar içinde boğuşurken,

Memleketine sahip çıkan, haksızlığa boyun eğmeyen öğrencilerin siyasetle ilgilenmesine engel olamayacaksınız!

Geleceğimiz için mücadele etmemize, daha aydınlık ve güzel yarınları "düşünmemize" engel olamayacaksınız!

Bu düzen değişmeli diyen herkesin sesini solcu liselilerin sesine katmaya, elini taşın altına koymaya çağırıyoruz.