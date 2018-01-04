Solcu Liseliler 8-12 Ocak haftasını Nâzım Hikmet haftası ilan etti

Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli liselerde örgütlenen Solcu Liseliler, doğumunun 116'ncı yıl dönümü nedeniyle 8-12 Ocak haftasını tüm liselerde Nâzım Hikmet haftası" olarak ilan etti. Hafta boyunca okullarda Nâzım Hikmet'i ve mücadelesini anlatan etkinlikle düzenlenecek.

Solcu Liseliler, komünist şair Nâzım Hikmet'in doğumunun 116'ncı yılı dolayısıyla bütün liselerde doğum gününü kutlamak ve onun mücadelesini büyütmek için bu 8-12 Ocak haftasını "Nâzım Hikmet haftası olarak ilan etti.

"Nâzım'a söz, güzel günler göreceğiz" şiarıyla duyurulan haftada, birçok lisede çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan Solcu Liseliler, Nâzım'ı anlatan panolar, söyleşiler ve şiir dinletileri düzenleyecek, film gösterimleri gerçekleştirecek.

Ayrıca Solcu Liseliler, Nâzım'ı anmak, mücadelesini büyütmek isteyen ve "güzel günler göreceğiz" diyen bütün sıra arkadaşlarını iletişime geçmeye çağırıyor.

Solcu Liseliler'in Facebook sayfasından iletişime geçebilir, mesaj yazabilirsiniz.



