soL HD | Türkiye aşıda alarm veriyor

Türkiye'de aşılama oranları yüzde 90'ların altına düşerken, bu durumun toplumsal felaket getireceği söyleniyor.

Türkiye'de aşılama oranları yüzde 90'ların altında seyrediyor. Bu durum istatistiki bir bilgiden ziyade toplumsal bir felakete dönüşmek üzere.

Dinsel veya geleneksel nedenlerle, ya da televizyon doktorlarının safsatalarıyla çocuklarına aşı yaptırmayan, aşının insan bünyesine karşı bir etken olduğu algısına kapılanlar, düşük oranların tek nedeni olarak açıklanamaz elbette. Dİğer yandan, 'aşı karşıtlığı'nın yükselmesi, yetersiz olan aşılama ve bağışıklık oranlarını daha da aşağı çekecek bir faktör olarak öne çıkıyor.

Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden aile sayısı 2011’de 183 iken, 2016’da 10 bini geçti.

Türkiye'de çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısı 10 binin üzerine çıkması, tepkileri ve endişeleri de beraberinde getirdi.