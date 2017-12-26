soL HD | Nimet Abla'da geleneksel yılbaşı kuyruğu

"Ya çıkarsa"... Yıllarca bu sözle reklamı yapılan Milli Piyango yine "umut" olmaya devam ediyor. İstanbul'daki Nimet Abla gişesinin önünde her yılbaşı oluşan dev kuyruklar da bunun bir kanıtı gibi.
soL HD
Salı, 26 Aralık 2017 18:54

Milli Piyango'dan çıkması beklenen paralar, Türkiye'de geniş kesimlerin umudu olmaya devam ediyor. İstanbul'daki Nimet Abla gişesinin önünde, yılbaşı öncesinde oluşan kuyruklarda bekleyenlerin anlattıklarından bunu çıkarmak mümkün.

Çevrede bulunan ve durumu kanıksamış olan esnaf bu "hayalin peşindekilere" acımasız eleştirilerini yöneltmekten sakınmıyor.

Nimet Abla gişesi önünde bir yılbaşı klasiği yaşanıyor. soL HD kuyruktakilere beklentilerini sordu; bu klasiği her yıl izleyen çevre sakinlerinin değerlendirmelerine mikrofon uzattı...