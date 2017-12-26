soL HD | Nimet Abla'da geleneksel yılbaşı kuyruğu

Milli Piyango'dan çıkması beklenen paralar, Türkiye'de geniş kesimlerin umudu olmaya devam ediyor. İstanbul'daki Nimet Abla gişesinin önünde, yılbaşı öncesinde oluşan kuyruklarda bekleyenlerin anlattıklarından bunu çıkarmak mümkün.
Çevrede bulunan ve durumu kanıksamış olan esnaf bu "hayalin peşindekilere" acımasız eleştirilerini yöneltmekten sakınmıyor.
Nimet Abla gişesi önünde bir yılbaşı klasiği yaşanıyor. soL HD kuyruktakilere beklentilerini sordu; bu klasiği her yıl izleyen çevre sakinlerinin değerlendirmelerine mikrofon uzattı...