soL HD | Abdullah Gül bir kez daha vitrinde: Saadet'ten iktidara, hep Erdoğan'ın yanındaydı...

Son KHK çıkışı sonrası AKP içinden ve Erdoğan'dan tepkiler alan Abdullah Gül, bir kez daha yeni parti ve AKP içi bir çıkış iddiasıyla gündemde. Erdoğan'a karşı 'umut' olarak gösterilmeye çalışılan Gül, tüm siyasi 'kariyeri' boyunca AB ve ABD yandaşı, patron dostu ve gericilikten taviz vermemiş bir figür...

Abdullah Gül.

Erdoğan’la birlikte Saadet Partisi’nden iktidara uzanan yolu birlikte yürüyen, aynı projenin ortak aktörlerinden biri olan Gül, bir kez daha Erdoğan’a karşı umut bağlanan bir figür olarak vitrine çıkarıldı.

Gül’ün yıllardır “yeni bir parti" kuracağı iddia ediliyor ve bu iddia kritik dönemeçlerde tekrar ısıtılarak servis ediliyor.

Gül ise pozisyonunu koruyarak hem AKP’nin ileri gelenleri arasında yer almaya, hem de muhalifler için umut dağıtan bir konuma yerleşmeye odaklanmış görünüyor.

soL HD, Gül'ün siyasi macerasının bir özetini derledi...