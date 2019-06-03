Sokakta sigara içen kadına saldırı

Çorum'da bir kadın sokakta sigara içtiği için saldırıya uğradığını belirterek şikayetçi oldu. Polisin zanlıyı gözaltına alması sırasında arbede yaşandı.

Çorum’da sokakta sigara içtiği için bir kişinin bıçak çekerek kendisini darp ettiğini belirten bir kadın polise başvurdu.

Polisin zanlıyı gözaltına aldığı sırada arbede yaşandı.

Olay sırasında çevrede toplanan kalabalık, zanlının gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı.

Polis tartışmanın büyümesi üzerine toplanan kalabalığı cop ve biber gazı kullanarak dağıttı. Zanlının gözaltı işlemi sırasında polise de bıçak çektiği ileri sürüldü.

Sigara içtiği için saldırıya uğradığını belirten kadın, saldırgandan kendisine hakaret ettiği ve bıçak göstererek darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.