Sokak hayvanlarına işkence yapana hapis cezası geliyor

Adalet Bakanlığının hazırladığı yeni taslakta sokak hayvanlarına işkence uygulayanlara hapis cezaları geliyor.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı taslağı torba taslağa dönüştürüldü. Taslakta TCK, CMK, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Kabahatler Kanunu'ndaki çok sayıda maddede de değişiklik yapıldı. Kanun tasarısı taslağına göre sahipli veya sahipsiz hayvanlara işkence yapan, öldürenler 4,5 yıl, nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürenler 7 yıla kadar hapse mahkum edilecek.

Milliyet'in haberine göre, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünce Türkiye genelindeki adalet komisyonu başkanlıklarına gönderilen 4 Ocak tarihli yazıda, kanun tasarısı taslağıyla ilgili 30 gün içinde görüş bildirilmesi istendi.

Taslağın detaylarına göre Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler şöyle:

- Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldüren 4 aydan 3 yıla kadar hapis. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4,5 yıla çıkacak.

- Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren 3 yıldan 7 yıla kadar hapis. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis olacak.

- Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

- Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvanlara işlenen suçlar ise Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvurusuna bağlandı. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.