Şok market çalışanları oy kullanamayacak

İstanbul Kadıköy'de Şok Market çalışanlarına oy kullanma izninin verilmediği iddia edildi.

İstanbul Kadıköy Rasimpaşa'da Şok Market çalışanlarına oy kullanmaları için izin verilmedi. SoL'a konuşan çalışanlar "Herhangi bir izinimiz yok, az kişi ile çalıştığımız gerekçesiyle seçimde oy kullanmaya çıkmak için izin verilmedi" iletilmiş.

İşçiler işe sabah 8 gibi başladıklarını ve bu durumun 5'e kadar devam edeceğini söyledi.

TKP EMEK MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Çalışanların patronlar tarafından oy kullanmalarının engellenmesinin bir suç olduğunu açıklayan TKP Emek Merkezi, dün yayımladığı açıklamada çalışanların söz konusu engellemelerle ilgili Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ihbarda bulunabileceğini belirtmişti. Patronların Ensesindeyiz Ağı'na aşağıdaki sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.