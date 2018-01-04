Soğuk havalar onları da vurdu: İguanalar üşüyor

ABD'yi vuran soğuk hava dalgası, Florida eyaleti civarında yaşayan egzotik türleri de etkiliyor.

ABD'nin Florida eyaletinde soğuk havalar doğal yaşamı da etkiliyor.

5 °C'ye düşen hava sıcaklığı nedeniyle, bölgede yaşayan egzotik türler zor günler geçiriyor.

Bölgede hava, Miami banliyölerinde yaygın olan yeşil iguanaların hareketsiz kalması için yeterince soğuk olarak niteleniyor.

Soğukla savaşan tek tür ise yeşil iguanalar değil. Deniz kaplumbağaları da soğuktan aynı şekilde etkileniyor ve 'donma fenomeni' davranışı gösteriyor.

Yaban hayatı yetkilileri, hareketsiz duran hayvanların ölü gibi görünebileceğini ancak çoğu zaman hayatta kaldığını belirtiyor.