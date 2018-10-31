Soğan fiyatları yine uçacak

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Ağustos ve Eylül aylarında üreticiden 1.2 TL civarında alınan soğanın, yüzde 80'inin depolarda çürüdüğünü ve fiyatların Ocak-Şubat aylarında 8-10 TL'ye çıkacağını söyledi.
SOĞAN ÇÜRÜDÜ, FİYATLAR FIRLAYACAK
Ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Ali Çandır, soğanda rekoltenin düşük olması nedeniyle Ağustos ve Eylül aylarında üreticiden 1.1-1.2 TL civarında alım yapıldığını belirterek, soğanın büyük kısmının çürümesi nedeniyle fiyatlarının artacağını söyledi.
Fiyatların 10 katı zamlanacağını öngördüklerini belirten Çandır, “Soğanda çürüme ve kararma sonrası ülkemiz genelinde yüzde 80 civarında ürün kaybı yaşandığını tahmin ediyoruz. Bu nedenle Ocak ayının sonu ve Şubat ayında ortasında 8-10 TL'ye soğan yersek tüketici şaşırmamalı. Önümüzdeki günlerde örtü altı üretimin başlamasıyla domates fiyatlarında biraz düşüş bekliyoruz" diye konuştu.