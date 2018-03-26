Skandal: E-devlette hiçbir bilginiz güvende değil!

İnternet güvenliği hizmeti veren Netsparker, son ayların popüler uygulaması haline gelen e-Devlet’i testten geçirdi, sonuç oldukça riskli çıktı...

Yurt içi ve yurt dışı birçok kuruma internet güvenliği hizmeti veren Netsparker, e-Devlet’i testten geçirdi.

Test sonrası 81 milyon yurttaşın kişisel verilerinin saklandığı sistemde güvenlik açıkları olduğu ortaya çıktı.

Karar gazetesinin haberine göre, Netsparker’ın Türkiye’deki güvenlik uzmanlarından Ziyahan Albeniz tarafından yapılan çalışmaya 81 milyon kişinin T.C numarasından vergi kaydına, pasaport bilgilerinden ikametgah adresine kadar tüm kişisel verilerinin kayıtlı olduğu ‘gov.tr’ uzantılı 94 resmi site dahil edildi.

Güvenlik testinde 94 siteden sadece 18 sitenin ‘güvenli’ olduğu ortaya çıktı. Sitelerde 1’i kritik, 43’ü yüksek, 122’si ise orta seviyede 642 farklı güvenlik sorunu saptandı. Sitelerden 31’inde sızma ve saldırılara karşı ‘önemli seviyede güvenlik açığı’ gözlenirken, 40 sitede ise ‘orta seviye güvenlik problemleri’ belirlendi. Bir site de ‘yüksek seviyede güvenlik riski’ içeriyor.

Çalışma, Bilişim Teknolojileri Kurumu’na da (BTK) sunuldu. Raporun sunumunda BTK yetkilileri uyarı niteliğindeki çalışmayı dikkate alacaklarını söyledi. Habere göre testten geçirilen sitelerin bağlı olduğu bakanlıkların da güvenlik uyarılarını dikkate aldığı gerekli önlemler için çalışma başlattığı öğrenildi.