Skandal doktora tezi: İşe alım sürecinde burçlar dikkate alınmalıdır

Süleyman Demirel Üniversitesinde bir doktora öğrencisi tarafından yazılan tezde "Şirketler, işe alım sürecinin tüm aşamasında burçları da dikkate almalıdır" ifadeleri yer aldı.

Süleyman Demirel Üniversitesinden Dr. Adeviye Erdoğan tarafından yazılan ve danışmanlığını aynı üniversiteden Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi’nin yaptığı "İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Burçlara Yönelik Tutumun Ölçülmesi" başlıklı doktora teziyle yeni bir skandala imza atıldı.

"Şirketler, işe alım sürecinin tüm aşamasında burçları da dikkate almalıdır" önerisinin yer aldığı işçi düşmanı ve gerici tez sosyal medyada da tepki topladı.

Sonuç bölümünde yer alan, “Araştırma sonucunda bugün birçok işyerinde insan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçların da göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı” ifadelerine yer verilen tezde yer alan akademik hatalar da dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan skandala ilişkin, tezin bu hatalarla hakem heyetinden nasıl geçtiği ve danışman Tüfekçi’nin teze nasıl onay verdiği sorulan soruları soruldu.