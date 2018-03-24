'Size kredi çıkaracağız' deyip 10 milyonluk vurgun yaptılar

Türkiye genelinde dört şubesi olan İzmir merkezli bir çağrı merkezinden aranan vatandaşları "Size kredi çıkaracağız" diyerek dolandıran çete çökertildi. Çetenin bankadan kredi alamayan vatandaşları seçerek dolandırdığı ortaya çıktı.

İzmir merkezli dört ilde yasal çağrı merkezi açan dolandırıcılık çetesi, bankadan kredi alamayanları "Size kredi çıkartıyoruz" diye kandırarak 10 milyon liralık vurgun yaptı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, onlarca vatandaştan gelen, “Bir çete size kredi çıkartacağız diyerek bizi dolandırdı” şikâyeti üzerine teknik takip çalışması başlattı. Merkezi İzmir’de bulunan bir çağrı merkezinin İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu’da da şubeler açarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Siber polisin çeteye yönelik eş zamanlı operasyonunda liderliğini Gökhan Ç. ve Bilal G.’nin yaptığı çeteyle bağlantılı toplam 68 kişi gözaltına alındı.

"SİZİN ADINIZA KREDİ ÇIKARTABİLİRİZ"

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre yürütülen soruşturmada, çete üyelerinin on binlerce kişiye ait kimlik bilgilerini ellerinde tuttuğu tespit edildi. Çetenin, açtıkları yasal çağrı merkezleri aracılığıyla bankalardan kredi alamayan vatandaşlara, “Sizin adınıza kredi çıkartabiliriz” mesajları attığı, kabul eden vatandaşlara posta ile bir form gönderdikleri, 400 lira karşılığında bu formu alan vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Form için para yatıran vatandaşların bir daha karşılarında muhatap bulamadıkları öğrenildi.

47 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir, İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu’da yasal şirketler üzerinden 4 ayrı çağrı merkezi açan çete üyelerinin, gazete ve internet üzerinden verdikleri ilanlarla yaşları 18- 25 arasında genç kızları asgari ücretle işe aldıkları da tespit edildi. Çalışanlar “Ofislerimize sürekli olarak PTT ve banka çalışanları geliyordu. Bize sürekli ‘Yaptığımız her iş yasal’ diyorlardı” dedi. Mahkemeye sevk edilen 68 zanlıdan 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.