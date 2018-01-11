Eski Musul Başkonsolosu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında Musul gerginliği yaşandı. Yılmaz'ın "Siz bizi IŞİD’e sattınız” suçlaması yönelttiği Çavuşoğlu, "Büyükelçi olmak için kaç kez kapıma geldin" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ağırlayan TBMM Dışişleri Komisyonu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile bakan arasında 3 yıl aradan sonra yine Musul baskını polemiğine sahne oldu.

'CİHATÇILARI NEDEN KORUYORSUNUZ?'

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, toplantının basına kapalı bölümünde Öztürk, hükümetin dış politikasını eleştirirken şunları söyledi:

“İdlib’de ılımlı muhalif diyorsunuz, 25.000 muhalif cihatçı grubu neden koruyorsunuz? Niye garantörlük yapıyorsunuz? Halep’te de korudunuz, yenildiniz, burada da yenileceksiniz. Yunan Başbakanı, Milli Savunma Bakanı geliyor, adalarımıza çıkıyor. Bu ülkenin anamuhalefet partisi liderine hakaret yağdırıyor, adeta şov yapıyor. Neden protesto notası vermedeniz?"

ÇAVUŞOĞLU, YILMAZ'IN SORULARINA CEVAP VERMEDİ

Çavuşoğlu’nun ise bu sorulara yanıt vermek yerine Yılmaz’ın Musul Başkonsolosu olduğu sırada 43 personeliyle birlikte IŞİD tarafından 101 gün boyunca esir alındığı anımsatarak yanıt verdi:

“IŞİD baskınında başkonsolos olduğunu saklayarak IŞİD’ten kurtarmaya çalıştın kendini. Büyükelçi olmak için kaç kez kapıma geldin."

'BAŞTAN AŞAĞI YALAN SÖYLÜYORSUN'

Çavuşoğlu'nun bu sözleri üzerine sert tartışmalar yaşandı. CHP’liler Çavuşoğlu’na tepki gösterirken; Yılmaz da “Baştan aşağı yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun. Ben Musul’da esir alınırken siz bizi IŞİD’e sattınız. Şimdi utanmadan yalan söylüyorsunuz” diye bağırdı.

'SİZİN GİBİ ŞAKŞAKÇILIKLA BİR YERE GELMEDİM'

20 yıl görev yaparak büyükelçilik unvanını aldığını vurgulayan Yılmaz, “Alnımızın akıyla bu görevleri geldik. Herhalde başkalarıyla karıştırıyorsunuz. Sizin gibi şakşakçılıkla bir yerlere gelmedim. Bu üslubunuz bir devlet adamına yakışmıyor, saygısız” dedi.

Yaşanan tartışma üzerine CHP’li komisyon üyeleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kullandığı dil ve üslubu protesto ederek komisyon salonunu terk etti.