Siyanürle altın arayan maden şirketine tepki: Fındık ve bal tehdit altında!

Fatsa ilçesindeki Yukarı Bahçeler Mahallesi'nde yaşayanlar, bölgedeki altın arama çalışmalarına tepki gösterdi. Derelerin Kardeşliği Platformu'ndan Resul Şahin siyanürle altın aranmasına karşı olduklarını söyleyerek, 'Bal ve fındık üretiminin yoğun olduğu bölgede siyanürle altın çıkarılması bizleri endişelendiriyor' dedi.

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Yukarı Bahçeler Mahallesi'nde yaşayanlar, bir şirket tarafından siyanürle altın çıkarıldığını iddia ederek, protesto eylemi yaptı.

Fatsa’ya bağlı Yukarı Bahçeler Mahallesi Engiz mevkiinde özel bir şirket tarafından, altın çıkarmak için 2014 yılında çalışma başlatıldı. 100 dönüm ormanlık alandaki ağaçlar kesildi. Şirket çalışmalarını sürdürürken siyanürle altın çıkarıldığını iddia eden bölge sakinleri duruma tepki gösterdi.

Bahçesinin yolunun bile kendisinden izinsiz kapatıldığını iddia eden Cevat Atar, şunları söyledi:

“Bahçe ve Erenyurt mahallesine bağlı yolumuz kapandı. Başka bir yerden verildi yol fakat oranın da yapılan çalışmalarla kapanması söz konusu. Devletimiz buraya yol açtı ama burayı maalesef kapattılar. Tapusu üzerime olan 23 dönüm yeri kendimiz şu an kullanamıyoruz. Yetkililere sesleniyorum: Bir an önce bu sorunumuza el atsınlar.”

'SİYANÜRLÜ MADENCİLİĞE KARŞIYIZ'

Derelerin Kardeşliği Platformu üyesi Resul Şahin ise şunları anlattı:

“Mahalleli, ilk yapmış oldukları toplantıda tam olarak bilgilendirmediler. Yapılan vahşi çalışma ile ormanlar burada katledilmiştir. Siyanürlü üretime buradaki vatandaşlar ile birlikte karşıyız. Bal ve fındık üretiminin yoğun olduğu bölgede siyanürle altın çıkarılması bizleri endişe veriyor. Kim alacak bu bal ve yörede yetişen fındığımızı. Bizler madene karşı değiliz, bizler siyanürle altın çıkarılmasına karşıyız. Avrupa’nın hiçbir ülkesinde siyanür kullanılmamaktadır. Aynı yöntemi burada da kullansınlar.”

'BİRKAÇ KEZ PATLADIĞINI DUYDUK'

Platform Yürütme Kurulu üyesi Osman Güvenalp ise şunları söyledi:

“Bölgede yağacak aşırı yağmur sonucunda oluşacak heyelanlar neticesinde, siyanürle dolu olan dolgu toprak üzerine kurulan havuzun her an patlayacağı kaygısıyla burada yaşıyoruz. Birkaç kez patladığını duyduk fakat belgeli olmadığı için gerçek ortaya çıkmadı. Tüm canlılar bu durumdan etkilendi. Köylülerin yolu kapatılmış fakat ses çıkaramıyorlar. Orman bitiyor, her şey bitiyor.”