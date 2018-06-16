SİT derecesi düşürüldü, inşaat yapılabilecek: Ayvalık'ın incisini bitiriyorlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Badavut bölgesinde doğal sit alanının derecesi düşürüldü, alan konut ve turizm yapılaşmasına açılmış oldu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Badavut bölgesinde doğal sit alanının bir olan derecesi düşürülerek, bölge “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tescillendi.

Denizinden demir madeni çıkarılmak istenen Altınova’ya beş kilometre uzaklıktaki bölge, plajları ve zengin ekosistemiyle biliniyor.

Cumhuriyet'ten Yusuf Özkan'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değişiklikle, alan turizm ve konut yapılaşmasına açılmış oldu.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, sit değişikliğine gerekçe olarak hiçbir verinin ortaya konulmadığına dikkat çekerek, “Alanın, Altınova’da olduğu gibi madencilik ve yapılaşmaya açılmasından endişe duyuyoruz. Bu karar, hiçbir açıklama yapılmadan halka rağmen alınmıştır.

Bütün bu madenler, hep en bakir, en değerli alanlarda mı toplanmış? ‘Çevreciyiz’ diyenler utanmadan, sıkılmadan çevre katliamı yapıyor. Bakanlık neden dereceleri düşürdü, gerekçesini açıklamalıdır” dedi.

Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler de, derece değişikliği gerekçesiyle ilgili ilçede belediye dahil kimsenin bilgisi olmadığını vurguladı.