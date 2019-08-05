Sistemin karşısında bir amatör spor kulübü: As Vefa

Kahramanmaraş'ta amatör spor kulübü As Vefa kulübünün kurucularından antrenör Osman Köse soL'a neden kulüp kurduklarını, Türkiye'de bu sistemde nasıl ayakta kaldıklarını anlattı. İşte emekçi çocuklarının kulübünün hikayesi....

Kahramanmaraş'ta amatör spor kulübü As Vefa kulübünün kurucularından antrenör Osman Köse ile Türkiye'de sporun durumu, amatör kulüplerin başına gelenleri ve bunca zorluğa rağmen kurdukları kulübü konuştuk. Spor kulüplerinin transfer çılgınlığına, bahis sektörüne ve siyasetçilerin futbolu siyasal rant için kullanmasına dikkat çeken Köse, emekçilerin çocuklarının kulübü olduklarını, spor yapması engellenen çocuklarla spor yaptıklarını anlattı.

Nedir As Vefa'nın hikayesi?

Osman: Adım Osman Köse. 1981 Kahramanmaraş doğumluyum. 13 yaşımda amatör futbol hayatına başladım, 6 yıl oynadıktan sonra futbolu bıraktım. Çocuklara hizmet etme düşüncesiyle antrenörlüğe başladım genç yaşta. Bir kulüpte 12 yıl boyunca antrenörlük yaptım, daha sonra ara bu sürece ara verdim. Kendi kulübüm olan As Vefa'yı kurdum.

As Vefa olarak bütün kategorilerde mücadele ediyoruz, bu kategoriler U13, U14, U15, U16, U17, U19 ve A takımı. Kurucu kadrolarda Nurullah Öksüzce var olmazsa olmazlardan. Eskiden antrenörlük yaptığım dönemlerde futbolcu olup daha sonra birlikte antrenörlük yaptığımız Sedat Tufan, Mustafa Tıraş var.

'BU SİSTEMDE FUTBOL OYNAMAK ÇOK ZOR'

Kulübü kurma fikri nasıl ortaya çıktı?

-Amatör futbolu şöyle tanımlıyorum; vefasızdır. Bu vefasızlığı görünce ne yaparız diye düşündük. Bu sistemde futbol oynamanın zorluğundan dolayı kendi gökyüzümüzde uçmanın zamanı geldiğini düşündük. Yeniden doğmak için kulübü kurduk, başladık. Maddi sorunlar var, birkaç arkadaşımızın aidatıyla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu şartlarda 4 yıldır futbol oynuyoruz ve Bölgesel Amatör Lig'e çıkma aşamasına kadar ilerledik.

'MAHALLEYE VEYA YERLEŞİM YERİNE BAĞLI DEĞİLİZ, EMEKÇİLERDEN OLUŞAN BİR KULÜBÜZ'

Daha önce amatör kulüpler bir mahalleyle özdeşleşiyordu. Kahramanmaraş'ta da var mı böyle bir şey?

-Önceki çalıştığım kulüpte bu söz konusuydu. Kendi mahallemdi, onun içerisinde yetiştik, orada vardı ama burada kendi yolumuzu çizdik. Bu nedenle hiç bir mahalleye veya yerleşim yerine bağlı değiliz. Tamamıyla emekçilerden oluşan bir kulübüz, emekçilerin kulübüyüz.

As Vefa emekçilerin kulübü dediniz, bunu biraz açar mısınız?

-1980'li yıllardan sonra endüstriyel futbolun gelişmesiyle mahallelerde bu kültür yok edildi. 90'lı yıllara gelindiğinde ise belediye ve kurum takımları çoğalınca, mahalli kulüpler azaldı. Kendi öz değerlerine sahip çıkar bir kaç kulüp kaldı. Bunlardan biri de Kahramanmaraş'a bağlı Mağaralı mahallesinin Fidanspor Kulübü, Bölgesel Amatör Lig'e kadar çıkan bu kulüp siyasiler yüzünden kapandı.

'TRANSFER ÇILGINLIĞI, BAHİS VE SİYASETÇİLERİN KENDİ İÇİN RANTI'

Ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz?

-Endüstriyel futbolun bana göre üçlü sacayağı var, bunlar transfer çılgınlığı, bahis ve siyasetçilerin kendi rantı için kullanmaları. Bu sacayağı profesyonellerden yukarıdan aşağıya doğru amatörlere indi. Bugün bütün amatör kulüpler, profesyonel kulüpleri örnek alıyor. Kendi reklamını yapmak isteyen iş adamı, esnaf grubu ve siyasetçiler amatör kulüplerde yönetici oldular. Amatör kulüplere yönetici olmaya başlayınca, o amatör ruh ortadan kalktı. Bunun nedeni ise yine transfer ve para çılgınlığı. Doğal olarak karşılıksız olarak amatör kulüplerde top koşturan gençlerin o duygusunu kaybettirdi. Gençler o ruhu kaybedince futbol zevk vermez oldu. Endüstriyel futbol her şekilde amatör futbola zarar verdi.

'FUTBOL OKULLARININ TALEP ETTİĞİ PARAYI ÖDEMEYECEK OLAN AİLELERİN TERCİHİ OLUYORUZ'

Peki bu şartlarda gençlere nasıl ulaşıyorsunuz?

-Endüstriyelleşen futbol küçük yaşlardan itibaren futbol oynamak isteyenleri etkiledi. Bunun en büyük örnekleri ücret karşılığında kurulan futbol okulları. Aileler çocuklarını futbol oynamasından ziyada başından salmak için yazdırdığı futbol okullarında futbolun hiçbir duygusu kalmadı. Burjuva kesimin çocuğu bu tür okullara yazdırılırken, bize kalan ise işçi ve emekçi kesimin çocukları oluyor. Futbol okullarının talep ettiği parayı ödeyemeyecek olan ailenin tercihi oluyoruz, bizim de tercihimiz zaten onlar. Zaten nerede futbol oynaması engellenen çocuk varsa onları arayıp buluyoruz.

'KRAMPONU OLMAYAN ÇOCUKLAR VAR, BUNUN İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ'

-Amatör futbolda ihtiyaçlar sınırsız kaynaklar sınırlıdır; Top, antreman şortu, antreman tişörtü... Hali vakti yerinde olan aileler servisi olmayan kulüplere çocuklarını göndermez oldular. Maraş halkından beklentimiz şu: burada iki üç mahallenin çocukları gelip top oynuyorlar, bunlar yoksul çocuklar. Biz burada rehabilite etmeye çalışıyoruz çocukları. Dersler dışında kendini iyi hissetmesi, sorumluluk duygusunu, sporculuk ruhunu öğrenmesi açısından çalışmalar yapıp ailelerine yardımcı oluyoruz. Kramponu olmayan çocuklar var bunun için destek bekliyoruz.

'TESİSLER YETERSİZ'

Tesis sorunlarınız var mı?

-Önceki mahalle kulübümde dernek lokali vardı, malzemelerimizi oraya koyup toplantıları orada yapıyorduk. Ama As Vefa'da o seviyeye ulaşamadık. Bu da yine maddi sebeplerden dolayı. Maraş'ta üç tane stat var amatörler kulüplerin kullandığı, ama kulüp sayısı 47 tane. Bu kulüpler nasıl kullanacak bu statları? Haftada iki defa olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından halı saha usulü saha veriyorlar bize. Belirli saatlerde sahada oluyoruz 1,30 saat zamanımız var ve süre bitince görevliler bizi dışarı çıkarıyor. Bunu değiştirmek içinse hiçbir çaba sarf edilmiyor. Gençlik ve Spor İl Bakanlığı, Amatör Kulüp Federasyonları bizim gibi amatör kulüpler için hiç bir tesisleşmede yetersizler. Kulüpler sürekli çoğalıyor ama sahalar çoğalmıyor.

'BELEDİYE KULÜPLERİ SİYASİLERİN OYUNCAĞI OLMUŞ'

Türkiye'de futbolun geldiği nokta ve yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Başta söylediğim gibi amatör küme vefasızlığın örneğidir. Belediyelerin tüzüğünde futbol kulübü kurma gibi bir şey yazmıyor. Belediyenin tüzüğünde derki halkın spor yapmasına olanak sağlamak, tesis yapmak, kulüp merkezi gibi yerler yapmak. Ama Belediye ne yapıyor? Kulüp kurarak adaletsiz olarak bizimle yarışmaya kalkıyorlar. Doğal olarak biz onlarla yarışamıyoruz. Onlar şampiyon oluyorlar, başarılı oluyorlar, dışarı çıkıyorlar. Ama futbolcu yetiştiriyor musun? yok, peki spora katkın var mı? yok, çocukların ahlaki anlamda sporcu kişiliklerine katkı sağlıyor musun? yok. Peki neden bu kadar ısrar ediliyor belediye kulüplerinde? Bugün belediye kulüpleri tek tek ön plana çıkmaya başladı. Bütün şehir kulüpleri tek tek kapnamakta, bunun yerine belediye kulüpleri almakta. Bu ise kentlerde bölünmelere neden oluyor. Belediye kulüpleri siyasilerin elinde oyuncak olmuş, dolayısıyla Türkiye'nin futboluna, gençliğine darbe oluyor. Şuana kadar benim saydığım 42 kulüp kapandı. Bunların yerine sahte diyebileceğimiz kulüpler destekleniyor. O kadar destek almalarına rağmen hiçbir başarı sağlanmıyor. Bunun sebebi baştaki siyasetçilerin futbola ve spora bakış açısı olarak görüyorum. Bu en tepeden ve biz amatörlere kadar zarar veriyor.