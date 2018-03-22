Şişli'deki cinayetle ilgili 5 tutuklama

Şişli'de Akın Şahin'in evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şahin'in, 18 Mart'ta 20.45 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi Yaşarbey Sokak'taki evinde öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, Şahin'in evine arkadaşları Kazakistan uyruklu Bakhra S., Batuhan Y. ve Adnan A.'nın geldiğini belirledi. İddiaya göre, Şahin ile arkadaşları arasında tartışma çıktı. Adnan A. yanındaki iki tabancayla Şahin'e ateş etti. Şahin, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheliler evden kaçtı.

Polis, olaya karıştığı iddiasıyla evde bulunan Bakhra S. ve Batuhan Y. ile apartmanın dışında beklediği öğrenilen Hasan K., Eren Ş. ve Çağdaş A.'yı gözaltına aldı. Şahin'i vurduğu iddia edilen Adnan A.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan Hasan K.'nin, Şahin'i vurduğu iddia edilen Adnan A.'dan silahları alarak Gaziosmanpaşa'daki bir evcil hayvan dükkanında sakladığı tespit edildi. Polis, evcil hayvan dükkanında yaptığı aramada 2 tabancayı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.