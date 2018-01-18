Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü bazı yayın organlarında çıkan yolsuzluk iddiaları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

İstanbul Şişli Belediyesi'nden yolsuzluk iddialarına yanıt geldi.

Şişli Belediye Başkanı İnönü tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında ''17.01.2018 tarihinde çeşitli yayın organlarında ve bazı internet sitelerinde yapılan haberlerde ayrıca sabit bir telefon hattından atılan SMS mesajlarında, Şişli Belediyesi ve şahsım hakkında tamamen asılsız ve iftiralarla dolu bilgiler yer almaktadır'' denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''17.01.2018 tarihinde çeşitli yayın organlarında ve bazı internet sitelerinde yapılan haberlerde ayrıca sabit bir telefon hattından atılan SMS mesajlarında, Şişli Belediyesi ve şahsım hakkında tamamen asılsız ve iftiralarla dolu bilgiler yer almaktadır.

Göreve başladığım 2014 yılından bu yana, Şişli'de eski hukuk dışı alışkanlıklarını devam ettirmek isteyen kişilere ve çıkar gruplarına karşı mücadele etmek zorunda oldum. Bir taraftan Şişli halkına eksiksiz belediye hizmeti götürürken bir taraftan da hakkımda yaratılmaya çalışılan olumsuz algı operasyonları ve komplolarla mücadele etmek durumunda kaldım. Ancak bu çabalar, hizmet etme motivasyonumuzu ve inancımızı azaltmak yerine daha da pekiştirmiştir.

Şişli Belediyesi'nin mülkiyetinde olan çok sayıda değerli kamu malının kanunsuz olarak, bedelsiz bir şekilde kamuoyu tarafından bilinen kişi veya kişilerin oluşturdukları yapılara peşkeş çekildiği herkesin malumudur. Söz konusu bu değerli gayrimenkulleri tekrar Şişli halkına kazandırmak için yürüttüğümüz hukuk mücadelesinde sona yaklaşılmış, bazı davalarda Şişli Belediyesi lehinde sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Tarafıma yapılan saldırıların en önemli gerekçelerinden biri de kuşkusuz budur.

Diğer taraftan önemle belirtmek isterim ki, şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı gereği belediyemizi denetime açık tuttuğumuz, incelenme ve denetlenme talebinin bizzat tarafımdan yapıldığı hem resmi belgelerde hem de İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer aldığı gibi, belediyemiz çalışanları tarafından da bilinmektedir.

Dürüst ve şeffaf belediyecilik anlayışından rahatsız olanların, yerel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde tarafıma karşı yürüttükleri bu olumsuz algı operasyonlarının zamanlaması manidardır.

Her ne olursa olsun, kamu yararına belediyecilik anlayışımızdan vazgeçmeyeceğimiz gibi bu çıkar çevrelerine ve hukuk dışı yapılara teslim olmayacağımızdan, amansız mücadelemizi bedeli ne olursa olsun sürdüreceğimizden ve bu haberleri yapanlar hakkında yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.''