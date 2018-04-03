Sirk konvoyu kaza yaptı: 1 fil öldü, 4'ü yaralı

İspanya'da bir sirk konvoyuna ait aracın yaptığı kazada, ölen fil saatler sonra vinçle kaldırıldı.

İspanya'da bir sirk konvoyuna ait aracın yaptığı kazada, bir fil öldü ve dört fil ise yaralandı.

Olay, hayvan hakları savunucuları ile sirk sahipleri arasındaki çıkmazı bir kez daha provoke etti.

Olayın yaşandığı Albacete şehrinin Sivil Muhafız sözcüsü Jose Amado, kamyonun pazartesi günü, ülkenin güneyindeki Albacete ile Murcia’yı birbirine bağlayan otoyolda, uzun yola çıktıktan sonra devrildiğini söyledi.

İlk soruşturma sonucu, beş dişi filin kamyon içindeki hareketinin, şoförün şerit değiştirmek için manevra yaptığı sırada aracın dengesini bozmuş olabileceği yönünde.

Amado, hayatta kalan dört filin, önümüzdeki günlerde bir kliniğe taşınmadan önce bir kamu tesisinde veterinerler tarafından tedavi edildiğini söyledi ve “Her biri üç ila dört ton ağırlığında olan, hareketleri öngörülemeyen beş hayvanla, ne kadar özen gösterilmiş olursa olsun kazalar meydana gelebilir” ifadelerini kullandı.

Hayvan hakları grupları, kazanın sirk işletmeciliğinin, vahşi doğası olan hayvanların fiziksel ve davranışsal ihtiyaçları için nasıl bir tehlike oluşturduğunun en son örneği olduğunu söyledi.

Hayvan Savunucuları Uluslararası Başkanı Jan Creamer tarafından yapılan açıklamada, “Bu inanılmaz hayvanlar ülke çapında satılıyor, kapalı yerlerde olmaya zorlanıyor” diyerek, hayvanların genellikle “küçük alanlarda, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlardan yoksun aşırı zaman geçirerek sınırlandırıldığını” belirtti.

Öte yandan fillerden üçünde küçük kesikler, birinin bacaklarında ise daha ciddi yaralanmalar olduğu bildirildi.