Sırada Beşiktaş Belediyesi mi var?

İçişleri Bakanlığı Ataşehir'in ardından Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon için düğmeye bastı.

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden almak için, İstanbul Valiliği’ne yazı gönderdi. Bakanlıktan, Murat Hazinedar hakkında İstanbul Valiliği'ne gönderilen 1 Aralık 2017 tarihli yazıda, Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılması için görüş istediği ortaya çıktı.

Valiliğin aynı gün gönderdiği cevap yazısında, Hazinedar hakkında başlatılan ya da devam eden soruşturma veya kovuşturmaların tespit edilmediğini söyledi. Yeterli delil oluşmadığı için operasyon daha ileri bir tarihe ertelenmiş oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan konuyla ilgili "İstanbul Valiliği mecbur incelemiş 1 Aralık 2017’de cevap yazmış bu konuda. Cevap bakanlığı tatmin etmemiş valilik soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin aradığı bahaneleri tespit edememiş. Bulamamış böyle bir şey, ne bulduysa onu yazmış. Hemen aynı gün İçişleri Bakanlığı Valiliğe yeniden bir yazı göndermiş, o yazıda diyor ki, bana gönderdiğin yazıda görevden uzaklaştırma için soruşturma ve kovuşturma tespit edilememiştir deniyor. İçişleri Bakanlığı uzaklaştırma kararını vermiş bahane arıyor. Kumpas arayışında bu çok açık bir kumpastır. İçişleri Bakanlığı suçüstü yakalanmıştır, hükümet suçüstü yakalanmıştır. Bu hükümet milli iradeye kumpas kuran bir hükümettir. Bu hükümet çökmüştür ve devleti de çökertecektir. Kumpaslarınızı boşa çıkaracağımız gibi bu tip kumpaslarınıza pabuç bırakmayacağız. Vazgeçin millete eziyet etmeyin." dedi