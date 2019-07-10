Sinop’ta tepki çeken ırkçı pankart kaldırıldı

Sinop’ta özel bir plajın girişine asılan 'Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez. Türk ırkı var olsun!' yazılı pankart tepkilerin ardından kaldırıldı.

Sinop’ta özel bir plajın girişine asılan ve üzerinde Türkçe ve Arapça “Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez. Türk ırkı var olsun!” yazılı ırkçı pankart, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı. Sinop Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak pankartın kaldırıldığını duyurdu. Açıklamada “Özel plajın işletmecisi tarafından asılan pankart, yine işletme sahibince kaldırılmıştır. Cumhuriyet Savcılığınca yapılan inceleme sonrası konu hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir” denildi.