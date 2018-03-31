Sinop'ta kıyıya yunus ve kuşlar vurdu

Sinop'ta sahile ölü yunus ve kuşlar vurdu. Ölümlerin neden kaynaklandığının ise daha sonra yapılacak incelemenin ardından açıklanacağı belirtildi.
Sinop'un Bahçeler sahilinde 4 ölü yunus ve ölmüş kuş bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, ölü yunus ve kuşları bölgeden toplayarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.
Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Yunuslar, denizde balıkçıların ağlarına takılıyor, oksijensiz kalıp ölüyorlar. Balıkçıların da isteyerek yaptığı bir şey değil tabii herkes ekmeğinin peşinde" dedi.