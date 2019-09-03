Sinoplular, Hamsilos’un özelleştirilmesine karşı yürüdü

Hamsilos Tabiat Parkı'nın özelleştirilerek girişlerin ücretli hale getirilmesine tepki gösteren çok sayıda Sinoplu, protesto eylemi yaptı.

Sinop'ta Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Hamsilos Tabiat Parkı'nın özelleştirilerek girişlerin ücretli hale getirilmesine tepki gösteren çok sayıda Sinoplu, protesto eylemi yaptı.

Sosyal medyada örgütlenen yurttaşlar araçlarla konvoy halinde klakson çalarak Su Ürünleri Fakültesi'nin bulunduğu alanda bir araya geldi, geniş güvenlik önlemi altında giriş kapısının bulunduğu alana kadar yürüdü.

Burada grup adına bir açıklama yapan Tuncay Üstün, Hamsilos Tabiat Parkı’nın ranta kurban edilmesinin kent sakinlerinin vicdanını derinden yaraladığını belirtti. Yapılanın yanlış olduğunu belirten Üstün, yetkilileri bir an önce bu yanlıştan geri dönmeye çağırdıklarını ifade etti.

Vitrin Haber adlı yerel gazetede yer alan habere göre, Üstün Sinopluların mücadelesinin hukuki mecralarda devam edeceğini dile getirdi.

Hamsilos Tabiat Parkı, Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü’nce pazarlık usulü ihaleye çıkartılarak beş yıl süreli olarak bir şahsa verilmişti.