Sinop Nükleer Santral istemiyor

Sinop 'Sinop Nükleer Çöplük olmayacak' sloganıyla cumartesi günü bir araya geliyor. Sinop NKP ile HOMUR Mizah Grubunun ortak düzenlediği 'Nükleersiz Yaşam için Karikatür Sergisi' başlıklı karikatür sergisi 26-37 Nisan 2019 tarihleri arasında ziyarete açılıyor.

'Sinop Nükleer Çöplük olmayacak' sloganıyla sendikalar, meslek odaları ve siyasi partilerin katılımıyla 27 Nisan 2019 Cumartesi günü Sinop'ta miting düzenlenecek. HOMUR ile Sinop Nükleer Karşıtı Platform'un birlikte düzenlediği 'Nükleersiz Yaşam için Karikatür Sergisi' 26 – 27 Nisan 2019 Tarihleri arasında Sinop Belediyesi Toplantı Salonu'nda ziyarete açılıyor. Sergiye HOMUR çizerlerinden Atay SÖZER, Atilla ATALA, Birol ÇÜN, Canol KOCAGÖZ, Coşkun GÖLE, Çiğdem DEMİR, Eray ÖZBEK, Ferit AVCI, Günberk GÜLDEREN, Hülya ERŞAHİN, Lütfü ÇAKIN, Mustafa YILDIZ, Saadet Demir YALÇIN, Seyit SAATÇİ, Tayfun AKGÜL, Vahit AKÇA, Emre YILMAZ, İsmail KAR eserleriyle destek verdiler.