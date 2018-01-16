Sınıra yapılan askeri sevkıyat Kızıltepe'ye ulaştı

Suriye sınırına gönderilen zırhlı araçlar, Mardin’in Kızıltepe ilçesine ulaştı. Öte yandan dün sınıra zırhlı araç taşıyan TIR'lar araçları bıraktıktan sonra döndü.

Suriye sınırına gönderilen zırhlı araçlar, Mardin’in Kızıltepe ilçesine ulaştı. Öte yandan dün sınıra zırhlı araç taşıyan TIR'lar araçları bıraktıktan sonra döndü.

Çeşitli birliklerden, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı araç yüklü TIR'lar Kızıltepe ilçesine ulaştı.

TIR'ların buradan Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine doğru hareket ettiği görüldü. TIR'ların geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Şanlıurfa'da konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Gaziantep'ten geçerek Hatay istikametine hareket etti. Güvenlik önlemleri altında götürülen konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.