Sinir krizi geçiren akademisyeni görüntüleyenlere soruşturma

Trafik kontrolü sırasında sinir krizi geçirip çığlık attığı görüntülerle gündeme gelen Özlem Atan Tarlacı’nın videoyu çeken ve yayınlayanlar hakkındaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Balat'taki trafik kontrolü sırasında sinir krizi geçirip çığlık attığı görüntülerle gündeme gelen Özlem Atan Tarlacı’nın videoyu çeken ve yayınlayanlar hakkındaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, soruşturmaya konu olan olayda Tarlacı’nın seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve araç muayenesinin eksikliğinin tespit edildiği belirtilirken, cezai işlem uygulanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Ayrıca, kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ile ilgili müfettiş araştırması istenilmiş, konu tetkik edilmektedir" denildi.

Tarlacı, rutin evrak kontrolünde kendisinden istenen tüm belgeleri eksiksiz teslim ettiğini, işlemler uzayınca polislere toplantıya yetişmek zorunda olduğunu nazik bir dille ifade ettiğini, bu esnada bir polis memuru tarafından cep telefonu ile görüntülerinin izinsiz olarak kaydedildiğini vurgulamıştı.

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin AKP’li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tokkan sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarda, polisin öğretim üyesi Özlem Atan’a şiddet uygulaması gerektiğini savunmuştu.