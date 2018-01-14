Sınır köyünde iki aile arasında çatışma: 10 yaralı

Arazi anlaşmasızlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 10 kişi Mardin ve Kızıltepe'deki hastanelere ambulansla kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Suriye sınırında bulunan Hatunlu Köyü'nde 2 aile arasında arazi anlaşmasızlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya dönüştü. Silah, sopa ve taşların kullanıldığı çatışmada, 2'si kadın 10 kişi yaralandı.

Kavganın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine köye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralananlara sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin ve Kızıltepe'deki hastanelere ambulansla kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralı Suriyelilerin, kavgaya karışan bir ailenin arazisinde çalıştıkları ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.