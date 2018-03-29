Sınıfta sıkılan parfüm öğrencileri ve öğretmeni hastanelik etti

Trabzon'da Bener Cordan Ortaokulu'nda sınıfta sıkılan parfüm nedeniyle bir öğretmen ve 17 öğrenci hastanelik oldu.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Bener Cordan Ortaokulu’nda sınıfta sıkılan parfümden etkilenen bir öğretmen ve 17 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanede tedaviye alındı.

Bener Cordan Ortaokulu 6-E sınıfında, saat 12.00 sıralarında bir öğrencinin sıktığı parfümün kokusundan etkilenen sınıf öğretmeni E.H. ile öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.

Öğretmen ve öğrenciler okul idaresi tarafından çağrılan ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan 17 öğrenci ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.