Sınıfta 'kapanma partisi' düzenleyen öğretmene yandaş sendikadan destek!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Hacılar Ortaokulu'nda din dersi öğretmeni Gamze İ.'nin sınıfta düzenlediği "kapanma partisi"ne soruşturma açılmıştı. AKP yandaşı Eğitim Bir-Sen öğretmene destek verirken soruşturmaya tepki gösterdi.

Urfa'nın Bozova ilçesindeki Hacılar Ortaokulu'nda türban takmaya başlayan öğrencilere yönelik, din dersi öğretmeni Gamze İ. tarafından sınıfta "kapanma partisi" düzenlenmiş, olay kamuoyunda tepkiyle karşılanınca öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

YANDAŞ SENDİKADAN DESTEK

Hakkında soruşturma açılan öğretmen Gamze İ.'ye destek vermek isteyen AKP yandaşı "sendika" Eğitim Bir-Sen'in Şanlıurfa şube başkanı İbrahim Coşkun ve sendika üyeleri, Hacılar İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bir süre okul idarecisi ve öğretmenle görüşen Coşkun, sınıfta düzenlenen etkinlik talebinin örtünen öğrencilerden geldiğini ve hiçbir öğrencinin örtünmeye zorlanmadığını söyledi. Yaşanan olayı üzüntüyle karşıladıklarını belirten İbrahim Coşkun şöyle konuştu:

"Bu etkinliğin yapılmasındaki amaç, öğrencileri etkileyerek zorla örtünmelerini sağlamak değil, aksine zaten örtünmüş olan öğrencilerin isteği ile yapılan bir etkinliktir. Bu nedenle Eğitim Bir-Sen olarak 'müjdeleyin, nefret ettirmeyin' hadisine uyarak gerçekleştirilen bir etkinlik olduğunun altını çizmek isteriz. İmam hatip ortaokulunda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz öğrettiği derse ve İslami şuura uygun olarak tamamen öğrencilerinin isteğini kırmayarak bir etkinlik yapmıştır."