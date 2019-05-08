Sinemia Türkiye’de 60’ın üzerinde işçi işten çıkarıldı

Sinemia Türkiye 26 Nisan’da 60’ın üzerinde işçiyi işten çıkardı. İhbar ve kıdem tazminatlarını alamayan işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçti, haklarını almak için örgütlendiklerini ve her türlü hukuki yolu deneyeceklerini belirtti.

2014 yılında kurulan, abonelik sistemiyle kullanıcılara sinema bileti satan Sinemia Türkiye (Brandia Bilişim Teknolojileri) 26 Nisan’da 60’ın üzerinde işçiyi işten çıkardı.

Şirket sahipleri bir gece içerisinde işçilere önce 1000/1 hisse vererek istifa etmelerini söylemiş. Sonra şirketin %100’üne sahip olan ABD merkezli Sinemia Inc. Unvanlı şirketin 25.04.2019 tarihinde iflas kararı açıkladığını ve bu nedenle işçi sayısını düşürmek zorunda olduklarını ileterek 26.04.2019 tarihinde iş sözleşmesi fesih bildirimi yapmışlar. İşçilere ihbar ve kıdem tazminatlarını ödemeyeceklerini de sözlü olarak bildirmişler. Bu bildirimlerden yaklaşık iki hafta öncesinde işçilere “Aleyhte Konuşmama Anlaşması” adı altında bir belge imzalatılmış.

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçen işçiler haklarını almak istediklerini, bunun için örgütlendiklerini ve her türlü hukuki yolu deneyeceklerini belirttiler.

Çalışanlar ayrıca Sinemia’nın altyapısının diğer şirketlere satıldığını ama şirketin temelde yaptığı işin devam ettiğini ve yaklaşık 2 ay önce şirketin SubGen adında yeni bir şirket kurduğunu aktardı. Sinemia çalışanları yeni kurulan şirketin ABD’de şirket içerisinde lansman yapıldığını ve Türkiye’de de kuruluşun kutlandığını bildirdiler.

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Bununla beraber Sinemia kullanıcılarının hem Türkiye hem de dünya çapında şikayetleri sosyal medyada giderek büyüyor.