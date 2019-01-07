Sincan Çocuk Cezaevi'nde yaşananların perde arkası...

Sincan Çocuk Cezaevi'nde 21 Aralık akşamı çok sayıda mahpus çocuk ve gardiyanın yaralandığı olayların perde arkası aralanmaya devam ediyor. İşte 21 Aralık akşamı o cezaevinde yaşananlar...

Ankara'da Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda suça sürüklenen çocukların bulunuğu koğuşta meydana gelen olaylarda çok sayıda çocuk ve gardiyan yaralanmıştı. Olayın ardından Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Ankara Tabip Odası ve İnsan Hakları Derneği ortak bir açıklama yayımlamış ve çocuk cezaevinde neler olduğunu sormuştu.

ÇOCUK CEZAEVİNDE NELER YAŞANDI?

Sincan Çocuk Cezaevi'nde yaşanan olayların perde arkasına dair çeşitli bilgiler paylaşıldı.

soL'un edindiği bilgilere göre olaylar çocukların bulunduğu bir koğuşta yaşandı. Aynı koridordaki karşı koğuş ile karşılıklı küfürleşme yaşandığı, bu nedenle aynı koğuşta kalan iki kardeşten birinin koğuştan alınarak, müşahede odasına götürülmek istenmesi üzerine olaylar başladı. Gardiyanların, bu çocuğu koğuştan almak istemesi ve çocuğun direnmesi üzerine gerginlik yaşandı. Çocuk, koğuştan zorla alınarak koridorlarda gardiyanların küfür ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Bunun üzerine koğuştaki kardeşi, duruma tepki gösterdi. Gerilim daha da artınca, durumu protesto eden çocuklar bazı cam ve lambaları kırdı. Cezaevi yönetimi, sis ve gaz bombasıyla saldırıda bulundu. Dumana dayanamayan çocuklar, koğuşun üst katına çıkıp burada beklediler. Kısa süre sonra robocop kıyafetiyle ceza infaz kurumu görevlileri geldi. Çocuklara küfür ve hakaret ederek dövmeye başladılar. Bazı çocukların kafalarına paspas sopalarıyla, bazı çocuklara yumruk ve tekmelerle saldırdılar. Saldırıya uğrayan çocukların bazıları yaralandı. Koğuştaki tüm çocuklar, disiplin işlemi uygulanarak tekli koğuşlara dağıtıldı. Çocuklar kendilerine yapılan bu saldırıdan dolayı görevlilerden şikayetçi oldu. Yine çocukların beyanlarına göre, cezaevi yönetimi, gelişen olayları isyan olarak değerlendirdi.

Öte yandan olaya müdahil olmak isteyen Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin çocuklarla görüşme talebi reddedildi.

Baro'nun olaylara ilişkin bir suç duyurusunda bulunması bekleniyor.