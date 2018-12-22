Sincan Kapalı Çocuk Cezaevinde dün yaşanan olayların ardından, aralarında Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Ankara Tabip Odası ve İnsan Hakları Derneği'nin olduğu çok sayıda kuruluş ortak bir açıklama yayımladı.

Sincan Kapalı Çocuk Cezaevinde dün bazı çocuk mahpuslar ile gardiyanlar yaralanmıştı.

Bugün de aralarında Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Ankara Tabip Odası ve İnsan Hakları Derneği'nin olduğu çok sayıda kuruluş ortak bir açıklama yayımladı.

"Sincan Çocuk Cezaevi’nde neler oluyor" başlığıyla yapılan ortak açıklamada, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin girişimleri ile cezaevi idaresiyle yapılan iki ayrı görüşme sonucunda altı çocuk ve 14 gardiyanın karıştığı bir olay yaşandığı, olay sonucunda altı çocuk mahpus ve iki gardiyanın yaralandığı aktarıldı.

İŞTE ORTAK AÇIKLAMA

Açıklama şöyle:

"21 Aralık 2018 tarihinde akşam saatlerinde Sincan Kapalı Çocuk Cezaevinde sebebi ve niteliği tam olarak tarafımızdan bilinmeyen olaylar sonrasında çocuk mahpus ve infaz koruma memurlarının yaralandığı bilgisi alınmıştır. Ankara Barosu Cezaevi Komisyonu üyesi avukatlar bilgi almak üzere cezaevi müdürlüğü ile iletişime geçmişlerdir. Cezaevi Sorunları İzleme Komisyonu, Avukat Hakları Merkezi ve Çocuk Hakları Merkezi'nden hukukçuların aralarında bulunduğu bir grup Sincan Cezaevine geçmiştir. Ana nizamiyeden olay yerine ilk ulaşan bir avukat girebilirken sonradan ulaşan avukatlar nizamiye girişinde bekletilmişlerdir.

Avukatların cezaevi idaresi ile görüşme talepleri reddedilmiştir ve olay hakkında sağlıklı bilgi alınamamıştır. Cezaevi İdaresinin konuya ilişkin net bir açıklama yapmaması, kamuoyuna yansıyan haberlerde olaylar hakkında çelişkili bilgiler bulunması sonucu ortaya çıkan bilgi kirliliği çocukların ailelerinin tedirginliğini artırmıştır.

Sağlık kurum ve örgütlerinden alınan bilgiye göre çocuk mahpusların hiçbirinin cezaevi dışındaki bir sağlık kurumuna sevki yapılmamıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklama çocukların kampüs içerisinde tedavilerinin yapıldığı yönündedir. Bu durumda çocukların tanı ve tedavilerinin tam yapılıp yapılmadığı konusunda ailelerin ve sivil toplum örgütlerinin endişeleri oluşmuştur.

Sabah saatlerinde milletvekillerinin ve Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin ayrı ayrı girişimleri ile cezaevi idaresiyle yaptıkları iki ayrı görüşme sonucunda 6 çocuk ve 14 gardiyanın karıştığı bir olay yaşandığı; olay sonucunda 6 çocuk mahpus ve 2 gardiyanın yaralandığı, diğer gardiyanların prosedür gereği durum tespiti için hastaneye sevk edildikleri aktarılmıştır. Bu açıklamayla da çocukların kampüs haricindeki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmediği anlaşılmaktadır."

YEDİ MADDELİK TALEP LİSTESİ

Açıklamanın sonunda, konunun aydınlatılması için bazı taleplerde bulunuldu. Yedi maddelik talep listesi şöyle:

1- Sincan Cezaevi kapıları acilen avukatlara, çocuk hakları kurumlarına ve uzmanlara açılsın. Oluşturulacak heyetin yaralı çocuklarla görüşmesi derhal sağlansın.

2- Cezaevinde bulunan her bir çocuğun durumu hakkında derhal yakınlarına bilgi verilsin, kamuoyuna açıklama yapılsın.

3- Çocukların sağlık durumlarının kontrolü için cezaevi, bağımsız sağlık örgütlerine ve ilgili uzmanlara açılsın.

4- Çocukların yakınları ve ebeveynlerinin talep etmesi halinde görüş günü beklenmeksizin görüşmeleri sağlansın.

5- Çocukların tedavileri cezaevi revirinde değil sağlık kurumlarında, ebeveynleri, yakınları ve avukatları gözetiminde yapılsın.

6- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Çocuk Koruma Kanunu Merkezi Koordinasyonu olayla ilgili sorumluluk almalı ve çocukların sağlık ve can güvenliğinin sağlanmasının güvencesi olmalıdır.

7- Benzer olayların önceden önlenebilmesi için, baroların öncülüğünde çocuk cezaevlerinin periyodik olarak sivil denetime tabi tutulması ve çocuk tutukluluğunu esas alan çocuk cezaevi sistemi yerine alternatif çözüm yöntemleri konusunda ortak çalışmalar yapılsın.