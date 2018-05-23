'Sınava türbanla girmeyeceksin değil mi' diyen akademisyene ceza

Ankara Üniversitesi'nde bir akademisyenin bir öğrenciye 'Sınava türbanla girmeyeceksin değil mi, ben de size saygımdan bere takmıyorum' dediği öne sürüldü. İncelemeyi tamamlayan rektörlük akademisyeni 'suçlu' bularak uyarı cezası verdi.

Ankara Üniversitesi’nde bir öğrenciyle türban nedeniyle tartıştığı iddia edilen eğitmene uyarı cezası verildi.

Diken'den Efe Sönmez'in haberine göre türbanlı bir öğrenci, 12 Ocak’ta seçmeli müzik dersinin sınavından önce eğitmen Dr. Ümit Gültekin’in “Sınava bu başörtülerinizle girmeyeceksiniz değil mi? Sonuçta ben de size olan saygımdan bere takmıyorum” dediğini söylemişti.

Dr. Gültekin ise böyle bir cümle kurmadığını belirterek suçlamayı reddetmişti. Öğrenci durumu rektörlüğe bildirerek eğitmenden şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine de rektörlük Dr. Gültekin hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

AKADEMİSYEN 'SUÇLU' BULUNDU

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün incelemesi tamamlandı.

Rektörlük, olayda Dr. Ümit Gültekin’i "suçlu" buldu. Akademisyene uyarı cezası verildi.