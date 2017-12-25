Silikozisten Karlıova'da 18, Türkiye'de 70'inci ölüm

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde 8 silikozis hastası kardeşten ikincisi de hayatını kaybetti. Hastalıktan Karlıova'da bugüne kadar 18, Türkiye genelinde ise 70 kişinin öldüğü öğrenildi.

Bingöl Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde "silikozis" hastası 5 çocuk babası Faysal Demir (36), rahatsızlanarak kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesinden Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Faysal Demir'in İstanbul’da çalıştığı kaçak atölyelerde kot taşlama işi nedeniyle silikozis hastalığına yakalandığı öğrenildi. 8 kardeşi silikozis hastası olan Demir’in ağabeyi ve yeğenin de bu hastalıktan hayatını kaybettiği öğrenildi.