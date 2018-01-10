'Silahlı kamp' iddiasına ilişkin görüntülü açıklama

İyi Parti'nin 'Kocaeli'nde silahlı kamp' iddiasına belediye başkanından yanıt geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kocaeli'nde silahlı kamp" olduğu iddialarına yanıt verdi.

Başiskele'de yaklaşık 300 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan Diriliş Gençlik Kampı'nda açıklama yapan Karaosmanoğlu, "Silahlı eğitimi ordumuz veriyor, polisimiz veriyor, jandarmamız veriyor. Biz burada böyle bir ihtiyaç hissetmedik. Bunu bir bilgisizlikten kaynaklanan, burayı tanımayan insanların kafasındaki karanlık düşüncelerin bir ürünü olarak görüyorum. Bu iddiayı söyleyenler gelsin, baksın buraya, burası herkese açık. Burası Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin özellikle gençlere yönelik yaptığı bir yer. Gençlerimizi hayata iyi hazırlamak istiyoruz. Güzel gönüllü olsunlar, birbirlerini ve çevreyi tanısınlar. Doğayı tanısınlar, doğayla barışık olsunlar istiyoruz. Allah ne güzel yerler yaratmış. Buralar insanı dinlendiriyor. İnsanımızın sağlığı açısından bu tür yerler çok çok önemli. Hem beden sağlığı açısından, hem ruh sağlığı açısından önemli" dedi.

Diriliş Gençlik Kampı'na katılan gençlerden ücret alınmadığını, yeme, içme ve barınmaların karşılandığını ifade eden Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Burada 3 gün kalıyor çocuklar. Yemesini, içmesini, her şeyini biz temin ediyoruz. Ücret almıyoruz. Gençlerimiz kalkıyorlar, sabahları spor yapıyorlar. Yürüyüş yapıyor, bisiklete biniyorlar. Burada gençlerin hoşlandığı bir sürü aktivite var. Doğa içerisinde bu aktiviteleri yapıyorlar. Çocuklarımız hem dinleniyor, hem güzel şeyler görüyor, güzel şeylerle yetişiyor. Çevre güzel olduğu zaman insanın gönlünü, gözünü, beynini etkiliyor."