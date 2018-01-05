'Silahlı eğitim kampı' iddialarına SADAT'tan yanıt: Suç duyurusunda bulunun

SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Ali Coşar, İyi Parti'nin 'silahlı eğitim kampı' iddiaları hakkında "SADAT'a ait olduğu iddia edilen eğitim kamplarıyla ilgili en ufak bir delili varsa derhal savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

AKP'nin paramiliter gücü olduğu iddia edilen Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi (SADAT), İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları kurulduğu yönünde duyumlar alıyoruz" iddiaları üzerine açıklama yaptı.



İstanbul Fatih'te bir otelde basın toplantısı düzenleyen SADAT Yönetim Kurulu Üyesi emekli albay Ali Coşar, "SADAT'a ait olduğunu iddia edilen eğitim kamplarıyla ilgili en ufak bir delili varsa derhal Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişinin, işin aslını çok rahat öğrenebilecek bilgi ve imkana sahip olmasına rağmen buna ihtiyaç duymamıştır" dedi.



'SADECE DOST ÜLKELERİN TEŞKİLATLARINA EĞİTİM VERİYORUZ'

SADAT'ın silahlı veya silahsız askeri gücü olmadığını öne süren Coşar, "Küresel aktör olma yolunda ilerleyen ülkemizin tekrar içe kapanıp pasifize edilmesi, gelişmesinin sekteye uğratılması amacıyla yapılan saldırıların ardı arkası kesilmeyecektir. Yasalar ve şirket sözleşmelerimiz kapsamında gerektiğinde devletimizin bilgi ve denetimiyle sadece dost ülkelerin resmi silahlı kuvvetler ve polis teşkilatlarına eğitim veriyoruz" şeklinde konuştu.