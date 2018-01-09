‘Sıkıyönetim komutanı olacak’ denilen 18 general tahliye edildi

AKP "delilsiz" tutuklamalar gerekçesiyle şimdi de 18 generali tahliye etti. 15 Temmuz'da "sıkıyönetim komutanı" olarak atandığı belirtilen 18 isim delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Bylock'ta "Mor Beyin" tahliyelerini şimdi de yeni delilsiz tutuklamalar izliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin çekirdek kadrosunda yer aldığı iddiasıyla tutuklanan isimler şimdi bir bir tahliye ediliyor.

Şu ana kadar 18 general ve amiral cezaevinden çıktı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, "Yurtta Sulh Konseyi-Mehmet Partigöç" imzalı listede yer aldıkları için tutuklanan ancak şimdilik haklarında başkaca delil bulunamayan ve suç vasfının değişme ihtimali olduğu değerlendirilen generaller için, peş peşe tahliyeler geldi.

Listelerde yer alan ancak haklarında başkaca somut delil bulunmadığı için bugüne kadar tahliye edilen isimler şöyle:

İSTANBUL: 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün adı darbecilerin atama listesinde İstanbul Sıkıyönetim Komutanı olarak geçiyordu. 15 Temmuz gecesi darbe karşıtı tavır aldığı anlaşılan Öztürk, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildi. Öztürk'ün yanı sıra, sıkıyönetim listesinde adı geçen diğer eski komutanlar Tümgeneral Veli Yıldırım, Tuğgeneral Şener Yazıcıoğlu, Tuğamiral Ömer Mesut Ak ve Tuğgeneral Ali Akyürek de tahliye oldu.

ANKARA: Adları atama listesinde yer aldığı için tutuklanan eski Tuğgeneraller Murat Yaygın ve Celalettin Çoban ile Tuğamiral Ercan İnceoğlu, Ankara 19. Ceza Mahkemesince tahliye edildi. 15 Temmuz'da MSB Personel Başkanı olan Murat Yaygın listeye göre Devlet Personel Başkanıydı. MSB Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı olan Celalettin Çoban da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına getirilmişti. MSB'de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanı olan Ercan İnceoğlu da listede Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığına atanmıştı. Listede adı olan eski EDOK Okullar Komutanı Korgeneral Abdullah Barutcu da, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildi.

MALATYA: 2. Ordu Eski Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım da sıkıyönetim listesinde adı geçtiği için tutuklandı. Yargılandığı Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen nisan ayında tahliye edilen Yıldırım, bir hafta sonra savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Ancak Yıldırım, geçen hafta görülen duruşmada serbest bırakılan 4 isimden biri oldu.

AFYON: Sıkıyönetim listesinde ismi yer alan Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon eski Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez de yargılandığı Afyon 2. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildi.

TOKAT: Tokat eski Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan da, atama listesinde Tokat Sıkıyönetim Komutanı olarak görünüyordu. Arslan da tutuklanmasından 1 yıl sonra tahliye edildi.

İZMİR: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, NATO Kara Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, eski İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir

Saylan, eski Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez, eski Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter tahliye edildi.

ŞIRNAK: Şırnak'ta, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar listede, Şırnak Sıkıyönetim Komutanı olarak görünüyordu. Baysar ile Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay eski Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş, listede isimleri geçmesine karşın darbe karşıtı oldukları anlaşılınca, suç vasfının değişmesi ihtimali göz önüne alınarak tahliye edildi.