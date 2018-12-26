'Şikayet geri çekildiği' için öğretmen hakkındaki taciz dosyası işlemden kaldırıldı

İstanbul'da bir lisede öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan öğretmen hakkındaki dosya, 'şikayet geri çekildiği' gerekçesiyle işlemden kaldırıldı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan öğretmen hakkındaki dosya işlemden kaldırıldı.

ÖĞRETMEN HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Okuldan mezun olan bir öğrencinin şikayeti üzerine öğretmen hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "basit tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

Öğrenciler taciz davası açılan öğretmenin göreve devam etmesini okulda protesto etmiş ve disiplin cezasıyla karşılaşmıştı.

DOSYA İŞLEMDEN KALDIRILDI

BirGün’de yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmene ilgili okul idaresine şikayette bulunulmasıyla başlatılan soruşturmanın akıbetini soran CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’e, “Adı geçen öğretmen başka bir okulda görevine devam etmektedir” diye yanıt verdi.

Bakan ayrıca, okulda açılan adli soruşturma sırasında "şikayetçinin şikayetinden vazgeçtiği için" dosyanın işlemden kaldırıldığını belirtti.