Sigarayı bırakmada akupunkturun etkisi yok!

AKP'nin çıkardığı "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği"nde bulunan "tedavi" yöntemlerinden biri de akupunktur. Ancak yapılan bir meta analiz araştırması, akupunkturun sigarayı bıraktırmada hiçbir etkisinin olmadığını ortaya koyuyor. Akupunkturu sigara bırakmada etkili bir yöntem olarak sağlık sisteminin içine sokmak yanlış bir tercih.

AKP’nin çıkardığı "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği"nde ilk sayılan “tedavi” yöntemi akupunktur... Endikasyonları arasında neler yok ki: Ağrıdan gece işemesine, sigara bırakmaya kadar...

Akupunktur en çok Çin’de uygulanan ve geleneksel Çin tıbbı denildiğinde ilk akla gelen yöntem.

Akupunkturun en çok kullanıldığı sağlık sorunlarından birisi de sigara bağımlılığı.

2014 yılında yayımlanan bir meta analiz araştırması (konuyla ilgili en yeni meta analiz araştırması) akupunkturun sigarayı bırakmada etkisinin olmadığını gösteriyor.

Meta analiz araştırmaları, araştırmaların araştırması olarak nitelenebilir. İlgili konuda gerçekleştirilmiş bilimsel araştırmaları birleştiren, dolayısıyla konu hakkında kapsamlı ve güvenilir sonuçlar sunan bir araştırma türü.

Söz konusu araştırmada, sigara bağımlılığında kullanılan değişik yöntemler akupunktur ile karşılaştırılıyor. Bu yöntemlerin sigara bırakmaya etkisi müdahaleden altı hafta, altı ay ve bir yıl sonrası için değerlendiriliyor.

Araştırmacılar Çin veri tabanı da dahil olmak üzere toplam altı tıbbi veri tabanını tarayarak bilimsel metodolojiyle yapılmış 38 araştırmayı meta analize dahil ediyorlar. Akupunkturun sigara bıraktırma bakımından etkisini, diğer yöntemlerle (kulak basıncı, laser, nikotin bandı gibi) karşılaştırıyorlar. Ayrıca kontrol grubu ile de kıyaslamalar yapıyorlar.

En önemli sonuçlar şöyle özetlenebilir:

Sigarayı bıraktırma açısından, uzun dönemde (altı ay ve bir yıl) akupunktur ile sahte akupunktur (akupunktur yapılıyormuş gibi yapılan grup, yani kontrol grubu) arasında hiçbir fark yok. Bu durum akupunkturun etkisinin tamamen “plasebo” olduğunu düşündürür.

Uzun dönemli sigara bıraktırmada nikotin bandı, akupunktura göre daha etkili.

Kısa ya da uzun dönemli sigara bıraktırmada akupunkturun psikolojik müdahalelere göre hiçbir üstünlüğü yok.

O halde akupunkturu sigara için etkili bir yöntem olarak sağlık sisteminin içine sokmak yanlış bir tercih.

Kaynak:

http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000009.pub4/pdf