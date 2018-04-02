Show TV, 'Çukur' dizisinde Ömer Hayyam'ın sözlerine sansürledi

Dönemin popüler dizilerinden Çukur’da Mehmet Güreli’nin seslendirdiği 'Kimse Bilmez' şarkısında 'şarap' sözü sansürlendi.

Son dönemin popüler dizilerinden ''Çukur''daki sözleri Ömer Hayyam'a ait ve Mehmet Güreli'nin seslendirdiği 'Kimse Bilmez' şarkısının şarap bölümü sansürlendiği ortaya çıktı.

Evrensel'in haberine göre, Çukur'un Show TV’de yayınlanan 22’nci bölümünde bir sahnesinde kullanılan 'Kimse Bilmez' şarkısının 'Gül rengi şarap' bölümündeki 'şarap' kelimesi sansürlendi.

Şiiri Ömer Hayyam’a ait olan şarkının sözleri şöyle:

“Bulut geçti

Gözyaşları kaldı çimende

Gül rengi şarap

İçilmez mi böyle günde

Seher yeli eser

Yırtar eteğini gülün

Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün

Bu yıldızlı gökler

Ne zaman başladı dönmeye

Kimse bilmez.”