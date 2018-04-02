Show TV, 'Çukur' dizisinde Ömer Hayyam'ın sözlerine sansürledi

Son dönemin popüler dizilerinden ''Çukur''daki sözleri Ömer Hayyam'a ait ve Mehmet Güreli'nin seslendirdiği 'Kimse Bilmez' şarkısının şarap bölümü sansürlendiği ortaya çıktı.
Evrensel'in haberine göre, Çukur'un Show TV’de yayınlanan 22’nci bölümünde bir sahnesinde kullanılan 'Kimse Bilmez' şarkısının 'Gül rengi şarap' bölümündeki 'şarap' kelimesi sansürlendi.
Şiiri Ömer Hayyam’a ait olan şarkının sözleri şöyle:
“Bulut geçti
Gözyaşları kaldı çimende
Gül rengi şarap
İçilmez mi böyle günde
Seher yeli eser
Yırtar eteğini gülün
Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün
Bu yıldızlı gökler
Ne zaman başladı dönmeye
Kimse bilmez.”