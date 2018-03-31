SGK denetmeni tutuklandı: 2 bin avro rüşvet iddiası

İstanbul Bayrampaşa'da Sosyal Güvenlik Kurumu’nda denetmenlik yapan E.C.Y. bir ayakkabı şirketinden 2 bin avro rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul Bayrampaşa'da bir ayakkabı imalathanesine giden E.C.Y. (33) imalathane sahiplerine eksiklerinin olduğunu ve ceza kesmek zorunda olduğunu söyledi. E.C.Y., 2 bin avro karşılığında ceza kesmeyeceğini, bu parayı da danışmanlık adı altında alacağını belirtti.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre bu durumu kabul etmiş gibi yapan işyeri, polise olayı ihbar etti. E.C.Y., 13 Şubat 2018 günü ilk maaşını almaya geldiği esnada seri numaraları alınmış paraları alıp çıktıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyette, suçlamayı kabul etmeyen E.C.Y. parayı borç olarak aldığını söyledi. E.C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.