SGK bedeli ödenecek ilaçlar listesini güncelledi

SGK yerelleşme çalışması çerçevesinde Medula sistemini düzenledi ve pasife alınan ilaçların yerine eşdeğer ilaç seçimine imkan sağlandı.

Aralarında diyabet, prostat, antibiyotik, sinir sistemi ilaçlarının da bulunduğu 143 ilacı, “yerelleşme çalışmaları” kapsamında 31 Temmuz’dan itibaren pasife aldığını, sistemde eşdeğer ilaçlara ulaşım sağlanmadığından hastaların mağdur olduğunu gündeme gelmişti.

Sağlık Bakanlığı, 577 ithal üründen 413’ünün yerelleşme programına dahil olduğunu, 164’ünün ise yerelleşme kapsamında yer almadığı için SGK tarafından pasife alındığını belirterek, “Pasife alınan ilaçların eş değerlerinin temininde ve geri ödemesinde herhangi sorun yoktur. Sadece SGK Medula sisteminde bu ilaçların güncellenmesinin yapılması gerekmekte olup, konuyla ilgili çalışma sonlandırılmak üzeredir” açıklamasını yaptı.

SİSTEM DÜZENLENDİ

SGK’den dün yapılan açıklama ile sorunun giderildiği bildirildi.

SGK, Medula sistemi içine koyduğu bir duyuru ile sistemin aktif hale getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Yaşanan sıkıntılar nedeni ile bu ilaçlar sistemde sanal olarak aktif hale getirilmiş olup bu ilaçlara ait reçetelerin eczanelerde kaydı esnasında sistem üzerinden pasif ilaç uyarısı verilecek, tercih edilmesi halinde ise eşdeğer ilaç seçimine imkan sağlanacaktır.”