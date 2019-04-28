SGK 2018 yılında 32 gayrimenkulünü satmış

Bütçe açığı hemen her yıl tartışmalara konu olan SGK’nin 2018 yılında 32 gayrimenkulünü sattığı ortaya çıktı. Kurumun faaliyet raporunda, gayrimenkullerden elde edilen gelirin 34 milyon TL olduğu açıklanırken sağlık politikalarının maliyetleri artırdığı belirtildi.

Her yıl artan açıklarıyla iktidarla muhalefet arasında tartışmalara konu olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2018 yılında 32 gayrimenkulünü sattığı ortaya çıktı. Altısı kamulaştırma, 26’sı ise açık artırma usulü ile satılan gayrimenkullerden toplam 33 milyon 924 bin TL gelir elde edildi.

SGK’nin gayrimenkul satışlarından topladığı para, sağlık alanında yapılan denetimler ve kurum içi denetimlerde tespit edilen usulsüz işlemlerden doğan zararı karşılamaya yetmedi. Buna göre, sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlanan 278 bin 997 kişi nedeniyle kurum toplam 32 milyon 121 bin 953 TL zarar etti. Kurum içi soruşturma sonucu ceza alan 306 kişiden kaynaklı zararın ise 15 milyon 57 bin 599 TL olduğu belirlendi.

SGK’nin, “2018 Yılı Faaliyet Raporu”na göre, prim ve prime ilişkin borçlarını ödeyemeyen milyonlarca yurttaş, borçlarını yapılandırmak için başvurdu. Bu kapsamda 8 milyon 56 bin 447 yurttaşın borcu yapılandırıldı. Yapılandırılmaya gidilen toplam prim borcu tutarının 157 milyar TL olduğu bildirildi. Bu tutarın yalnızca 37 milyar TL’si tahsil edilebildi.

DIŞA BAĞIMLILIK

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in aktardığına göre, kurumun faaliyet raporunda, Türkiye’nin çalışma yaşamındaki ve sağlık sistemindeki olumsuz tabloyu gözler önüne seren itiraf niteliğinde başlıklar da sıralandı. Raporda, “Tehditler” başlığı altınsa sıralanan verilerden bazıları şunlar oldu:

- Kayıt dışı istihdam oranının yüksek olması,

-Toplumda sürekli prim affı beklentisi olması,

- Ülkedeki sağlık politikalarının SGK’nın sağlık maliyetlerini artırması,

- Bütçe kısıtlarının sosyal güvenlik alanındaki gelişmelere fırsat vermemesi

- İlaç ve tıbbi malzemede dışa bağımlılığın mali yükü artırması.

PERSONELİN YARISI MEMNUN DEĞİL

SGK’nin 2018 yılına ilişkin yaptırdığı çalışan memnuniyet anketinin sonuçları, kurumda çalışan personelin memnuniyetsizliğini ortaya koydu. Çalışan memnuniyetini yüzde 65’e çıkarmayı hedefleyen kurum, bu alandaki hedefin yüzde 10 gerisinde kaldı. SGK’nin hem taşra hem de merkez birimlerini kapsayan ankete katılan personelin yalnızca yüzde 56,3’ü, “İşimden memnunum” yanıtını verdi.