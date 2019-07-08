Seydioğlu baklavaların sahipleri trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldırdı

İstanbul Pendik’te iki şehir zorbası yol vermemekle suçladıkları çiftin aracını tekmeledi, aynasını kırdı. Aracın sürücüsü saldırganlara ısrarla araçta bulunan eşinin hamile olduğunu söyledi ancak bu saldırganları durdurmadı. Arabanın üstüne çıkan saldırganın belinde silah olduğu görüldü. Sosyal medya da büyüp tepki gören saldırganlar Seydioğlu Baklavalarının sahibi çıkarken, şirket yaptığı açıklamada saldırganları savundu.

İstanbul Pendik'te kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir otomobilin önünü keserek araca ve aracın içerisindeki yolculara saldırıda bulunan kişiler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerin ardından trafik magandalarının Seydioğlu Baklavalarının sahibi Hüseyin Sel olduğu ortaya çıktı.

HAMİLE KADIN OLMASINA RAĞMEN SALDIRDILAR!

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, dün Pendik D-100 karayolu Tuzla istikametinde meydana gelen olayda; iddiaya göre Hüseyin Sel idaresindeki otomobil emniyet şeridinden gidiyordu. Hüseyin Sel bir süre sonra tekrar yola girmek için hamle yaptı. Ancak Y.B. idaresindeki otomobil onun yola girmesine izin vermedi.

Aracından inen Hüseyin Sel arkadaki sürücünün kapısını açmaya çalıştı. Y.B.'nin araçta hamile kadın olduğunu söyleyerek otomobilinin kapılarını kilitledi. Bunun üzerine öfkeli sürücü Hüseyin Sel önce aracın yan dikiz aynasını tekme ile kırdı. Ardından da otomobilin üzerine çıkıp zıplamaya başladı.

TRAFİK MAGANDALARI BAKLAVICI ÇIKTI!

O magandalardan birinin ünlü baklavacı Hasan Sel, yanındaki kişinin ise Hüseyin Sel olduğu ortaya çıktı. Hasan Sel’in milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerinin sahibi olduğu öğrenildi.

HÜSEYİN SEL: TAHRİK EDEN HAREKETLER YAPTILAR

Hüseyin Sel'in il dışında olduğu ve telefon ile yapılan ilk mülakatında, “Annem şeker komasına girmişti. Ona yetişmek için acelem vardı. Ama o araç sürücüsü beni engelledi. İl dışındayım yarın gelip teslim olup ifademi vereceğim” dediği öğrenildi.

Saldırıya uğrayan çift görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Saldırıyı yapan Hüseyin Sel ise yaptığı açıklamada diğer sürücünün kendisini tahrik eden hareketler yaptığını savundu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: HAKSIZ ŞEKİLDE LİNÇ EDİLİYOR

Saldırganlardan Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava A.Ş, tepkiler üzerine yazılı açıklama yaptı:

"6 Temmuz 2019 günü İstanbul Pendik D100 karayolunda yaşanan üzücü hadise yazılı ve görsel basında yer almış olup, Seydioğlu Baklava A.Ş. ve sahibi Hüseyin SEL haksız bir şekilde toplumsal lince maruz bırakılmıştır. Olaya ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülerden anlaşılacağı üzere Seydioğlu Baklava A.Ş. sahibi Hüseyin SEL'in bu üzücü hadisede araç içindeki şahıslara yönelik hiçbir şekilde fiili ve sözlü müdahalede bulunmayıp, aksine olayların yatışması için çaba sarf ettiği görülmüştür. Buna rağmen firmamız ve sahibi hakkında sosyal medyada ağır hakaret içeren paylaşımlar yapılmaktadır. Olayın her ne kadar da basına yansıyan görüntülerinde yer almasa da, diğer araç sürücüsünün olayın başlangıcında el kol hareketleri, yol vermeme gibi tahrik unsuru içeren davranışlarda bulunmuştur. Şirketimizin sahibi Hüseyin SEL ve araçta bulunan Hasan SEL ani rahatsızlık geçiren annelerinin yanına bir an evvel yetişme gayesiyle trafikte hareket halinde iken, diğer araç sürücüsünün yukarıda bahsettiğimiz gibi olumsuz davranışları bir adım öteye giderek Firmamız sahibi Hüseyin SEL ve araçta bulunan Hasan SEL'in içinde bulundukları aracın dikiz aynasına ve arka tarafta sürüş halinde kendi aracı ile kasten vurmak suretiyle trafikte güvenliği tehlikeye sokmakla devam etmiştir. Bu durum sonrasında görüntülerde yaşanan olayların olmasında Seydioğlu Baklava A.Ş. sahibi ve sahibi hakkında yapılan bu haksız ve olumsuz haber paylaşımlara karşı bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur. Yaşanan bu olumsuz olaylardan üzüntü duyulduğu tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz."

SEYİDOĞLU BAKLAVA: BİZ DEĞİLİZ İSİM BENZERLİĞİ