Şevki Yılmaz'dan 'öğrenci andı' önerisi: Müslümanım, çalışkanım, doğruyum...

20. dönem Rize milletvekili ve Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, memleketi Rize'deki konuşmasında yeni bir 'öğrenci andı' önerdi. Yılmaz'ın önerdiği ant 'Müslümanım, çalışkanım, doğruyum' sözleriyle başlayıp 'Ne mutlu müslümanım diyene' cümlesiyle sona eriyor.

20. dönem Rize milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, hafta sonu memleketi Rize’de katıldığı bir programda "öğrenci andı" hakkında konuştu ve "asıl okunması gereken and bu anddır" diyerek bir and okudu.

Danıştay 8. Dairesinin ilköğretim okullarında uygulanan öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine atıfta bulunan AKP destekçisi Yılmaz, "Elbette soyunu inkar eden soysuzdur ama Kürtleri niçin yalan konuşturacaksınız, Arap’a neden Mardin’de yalan yemin ettireceksiniz, faşizmdir bu" dedi. "Asıl okunması gereken and bu anddır" diyerek yeni bir and okudu.

OdaTV'nin aktardığı habere göre Şevki Yılmaz’ın okuduğu andın sözleri şu şekilde: "Müslümanım, çalışkanım, doğruyum. Yasam İslam, görevim küçükleri korumak, büyükleri saymaktır. Ve bütün dünyada varlığım İslama, vatana, bütün mazlum coğrafyaya, Mekke’ye, Medine’ye, Kudüs’e ve bütün insanlığa armağan olsun. Ne mutlu Müslümanım diyene, ne mutlu Müslümanım diyene."

Şevki Yılmaz'ın konuşması kameralara şöyle yansıdı: