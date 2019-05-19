Semt Evleri çoğalıyor: İstanbul ve İzmir'de üç yeni Semt Evi daha açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin yerelleşme ve emekçileşme hedefleri doğrultusunda kurulan Semt Evleri'ne bugün yenileri katıldı. İstanbul Kartal'da Uğur Mumcu Semte Evi, İzmir'de de Yamanlar ve Kuruçeşme Semt Evleri etkinliklerle açıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin 2018 Eylül'ünde düzenlediği "Emekçilere" konferansı doğrultusunda, 2019 başında açılmaya başlanan Semt Evlerinin bir yenisi bugün İstanbul Kartal'da Uğur Mumcu mahallesinde açıldı.

TKP'nin 19 Mayıs yıldönümü dolayısıyla yaptığı "Artık kurtuluş, emeğin kurtuluşudur" başlıklı açıklamasının okunmasıyla başlayan açılışa mahalle sakinleri katıldı. Semt Evi'nin kuruluşu ile birlikte mahallelilerle ortak bir dayanışma kültürünün örüleceği vurgulandı.

Açılışta söz alan ve resim sergisini tanıtan ressam İrfan Ertel, iş cinayetlerinin, meslek hastalıklarının bu düzenin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

Açılışta mahalle sakini bir yurttaş, Uğur Mumcu Mahallesini tanıttı.

TKP Merkez Konseyi Üyesi Aydemir Güler de, partide örgütlenmenin bir aracı olarak Semt Evi'nin önemine değindi. 19 Mayıs'ta başlayan kurtuluş mücadelesinin tarihsel bir zorunluluk olduğunu, bugün Semt Evleri'nin kuruluşunun ve mücadele merkezi haline gelmesinin de böyle bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Müzik dinletisiyle devam eden etkinlik, sergi ziyaretleriyle son buldu. Uğur Mumcu Semt Evi okuma grupları, ebeveyn okulu, sanat atölyeleri ile faaliyetlerini sürdürecek ve Kartal'da ilk Semt Evi olarak dayanışma ağını yaygınlaştırmanın ilk adımı olacak.

İZMİR'DE YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ SEMT EVLERİ AÇILDI

TKP'nin İzmir'deki yedinci Semt Evi, Buca Kuruçeşme'de açıldı.

Açılışta söz alan TKP İzmir il sekreteri Başar Özer, patronların bir bir artan kâr oranlarını açıkladığı günlerde, işçilerin buna yanıt vermek için örgütlenmeleri gerektiğine değindi. Özer, bunun için Kuruçeşme'de de Semt Evi'ni mücadelenin merkezi kılmayı hedeflediklerini belirtti.

TKP Buca ilçe örgütü adına konuşan Elif Doğan Çiftçi, seçim döneminde mahalle ile kurulan ilişkinin Semt Evi ile güçleneceğini, burada dayanışma ve mücadelenin birlikte örgütleneceğini vurguladı ve TKP dostlarını TKP gönüllüsü olmaya çağırdı.

TKP dostları açılış sonunda TKP gönüllü formlarını doldurdu.

Kuruçeşme Semt Evi, Kuruçeşme ahallesi 205/3 sokak, 38 A adresinde faaliyetini sürdürecek.

YAMANLAR SEMT EVİ MERHABA DEDİ

İzmir'in sekizinci Semt Evi de Yamanlar'da açıldı.

Mahalle sakinlerinin katıldığı açılışta TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuştu. TKP'nin örgütlenme hamlesine dikkat çeken Okuyan, "Yamanlar Semt Evi, Yamanlar halkına emanet. Burayı koruyacak, büyütecek olan sizlersiniz" dedi.

İZMİR'DE DAHA ÖNCE ALTI SEMT VE İŞÇİ EVİ AÇILMIŞTI

İzmir'de yılın ilk altı ayında Çiğli Evka-2'de, Karataş'ta, Çınartepe'de, Balçova Merkez'de ve Bayraklı'da Semt Evleri, Çiğli'de de İşçi Evi açılmıştı.