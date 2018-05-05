Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden kampanya: #ÜniversitemeDokunma

AKP'nin bölünecek üniversiteler arasında aldığı Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nde öğrenciler kampanya başlattı. Bildiri hazırlayıp imza toplayan öğrenciler, "Fakültelerin köklerinden koparılmasına ve sonrasında doğacak sorunlara karşıyız" dedi.

Üniversitelerin bölünmesine itiraz eden öğrenciler çeşitli kampanya ve bildirilerle mücadeleyi sürdürüyorlar.

Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nin öğrencileri, okullarının bölünmesine karşı bildiri hazırladı, imza kampanyası başlattı.

Selçuk Üniversitesi öğrencileri imzasıyla hazırlanan bildiride şöyle denildi:

11 Nisan 1975 yılında kurulan, köklü ve çağdaş bir eğitim yuvası olan Selçuk Üniversitesi’nin son yasa tasarısı ile bölünmesi planlanıyor. 20 Nisan’da sunulan tasarıya göre Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Selçuk Üniversitesi bünyesinden ayrılacak. “Öğrenci-sanayi işbirliği” bahanesiyle yeni bir üniversiteye aktarılacak.

Çok sayıda nitelikli mezun veren; iyi eğitimi, öğrenciye sağladığı imkanları, bilinçli, donanımlı akademisyenleri ve ses getiren çalışmalarıyla Türkiye’nin önde gelen köklü üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesi’nin bölünmesine, ilgili fakültelerin köklerinden koparılmasına ve sonrasında doğacak sorunlara öğrenciler olarak karşıyız!

Selçuk Üniversitesi öğrencileri olarak tercih ettiğimiz üniversiteden mezun olmak istiyoruz.

Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz!

#FakültemeDokunma

#ÜniversitemeDokunma

#TasarıÜniversitedenGeçmez

#BilimeSaygı