Selahattin Demirtaş'tan 'tek tip kıyafet' açıklaması: Kefen giymeyi tercih ederiz

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tek tip kıyafet düzenlemesine tepki gösterdi.

4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün yayımlanan KHK'da yer alan tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet giydirilmesi ile ilgili düzenlemeye tepki gösterdi.

"Darbeciler tek tip kıyafet giyer mi, giymez mi umurumuzda değildir. Ancak on binlerce siyasi tutsağı darbecilerle eşitleyen bu onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz. Bize tek tip kıyafet verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacağız" diyen Demirtaş, "Bize Guantanamo'yu hatırlatanlara biz de Diyarbakır, Mamak, Metris, Ümraniye, Ulucanlar Cezaevi direnişlerini hatırlatırız. Burası ne Amerika'dır ne de Ebu Gureyb. Kimse daha fazla ateşle oynamasın. Faşizme boyun eğip tek tip kıyafet giymektense kefen giymeyi tercih edeceğiz" ifadelerini kullandı.