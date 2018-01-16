Selahattin Demirtaş'ın duruşma yeri değiştirildi

Selahattin Demirtaş'ın yarın Ankara Adliyesi'nde görülecek duruşmaları, güvenlik gerekçesi ile Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan 2 nolu duruşma salonuna alındı.

Selahattin Demirtaş, yarın Ankara Adliyesi'nde hakkında açılan iki ayrı dava duruşmasına katılacak.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Demirtaş'ın yarın Ankara Adliyesi'nde görülecek duruşmaları, güvenlik gerekçesi ile Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan 2 nolu duruşma salonuna alındı.

Demirtaş'ın 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde yaptığı konuşma nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması saat 09.25'de Sincan Cezaevi Kampüsü 2 no'lu duruşma salonunda görülecek.

Ardından 10 Ekim Barış Mitingi'ne yapılan bombalı saldırı sonrası HDP İstanbul İl Binası önünde yaptığı açıklamadaki sözleri nedeniyle Demirtaş'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini aşağılamak'tan yargılanacağı ikinci duruşma saat 11.00'de aynı salonda yapılacak.